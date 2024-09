Lo sciopero dei lavoratori che vogliono difendere la Rai dal governo Meloni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tecnici, impiegati, operai e quadri della Rai scioperano per chiedere un giusto rinnovo del contratto di lavoro e peril loro futuro e quello della più grande azienda culturale del Paese. Perché la Rai è in crisi. Eppure il rilancio del servizio pubblico è tema ricorrente nel dibattito pubblico. Una sorta di “giorno della marmotta” che ci riporta puntualmente all’inizio della storia senza che nulla davvero accada, mentre le condizioni quotidiane dell’azienda peggiorano di giorno in giorno. L’ultimo capitolo di questa saga, di cui si potrebbe fare a meno, si è aperto in questi giorni con la proposta della maggioranza di istituire un tavolo permanente sul sistema informativo ed editoriale e sul ruolo del servizio pubblico.