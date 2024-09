Acqua in Italia consumi quasi fuori controllo | l’indagine di YouGov

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) Glini consumano giornalmente oltre 220 litri d’pro-capite, contro i 123 della media euroepa. Solo il 35 per cento, però è consapevole di questo squilibrio. Anzi: il 78 per cento ritiene di consumare meno di 200L ogni giorno e il 5 per cento tra i 200L e i 300L. I dati emergono da un’indagine condotta daper Finish nell’ambito del progetto “nelle nostre mani”, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Il 32 per cento dei cittadinini non controlla abitualmente eventuali perdite d’in casa, il 29 per cento non utilizza la lavatrice a pieno carico, solo il 39 per cento è solito utilizzare la lavastoviglie, grazie alla quale è invece possibile ottenere un risparmio fino a 110 litri d’al giorno.