? Stoccarda-Borussia Dortmund il Pronostico | info match scommesse e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di domenica 22 settembre 2024) Il grande confronto traè il bigdel quarto turno di Bundesliga! Dopo una settimana di Champions League dalle emozioni contrastanti, le due squadre tornano a sfidarsi in una partita che si preannuncia tesa e spettacolare. Chi riuscirà a spuntarla in uno dei campi più difficili della Germania? Scopri i pronostici, lee tutte le curiosità del! Il Ritorno del Vicecampione:in Cerca di Rivalsa Dopo aver tenuto testa al Real Madrid per buona parte della partita, loha ceduto solo nel finale a un 3-1 che ha visto l’ex di casa, Rüdiger, sbloccare ilper i blancos. Gli uomini di Sahin hanno comunque dimostrato grande carattere e sono pronti a mettere tutto in campo contro il