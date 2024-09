Arrestati due giovani per spaccio di droga in Valdichiana | sequestrati quasi 10 kg di stupefacenti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 21 settembre 2024) La Polizia di Stato ha arrestato dueitaliani, di 24 e 25 anni, residenti nellasenese, con l’accusa di detenzione ai fini didi sostanze. L’operazione, condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi/Chianciano Terme, è frutto di un’intensa attività investigativa volta a contrastare il traffico ditra issimi. L’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione in un casale a Cetona, dove sono stati rinvenuti 20 panetti di hashish per un peso complessivo di2 kg. Nel pomeriggio, l’indagine si è estesa ad Arezzo, dove un altro giovane è stato trovato in possesso di oltre 7 kg di hashish, 1 kg di marijuana e una serra per la coltivazione della cannabis all’interno della sua abitazione. In totale, la Polizia ha sequestrato10 kg die circa 7.000 euro in contanti.