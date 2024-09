Calendario finale Louis Vuitton Cup e America’s Cup 2024 | tutte le date e i possibili recuperi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Luna Rossa ed INEOS Britannia si affronteranno nelladellaCupdi vela, in corso a Barcellona, in Spagna, e la vincente contenderà ad Emirates Team New Zealand l’Cup: i neozelandesi sono i detentori e sono ammessi di diritto alla difesa del titolo. L’ultimo atto del torneo degli sfidanti si svolgerà da giovedì 26 settembre a lunedì 7 ottobre, mentre il duello che opporrà il Defender al Challenger andrà in scena da sabato 12 a domenica 27 ottobre: entrambe le sfide si disputeranno al meglio delle 13 regate, ovvero il successo andrà alla prima imbarcazione che ne vincerà 7.