Allerta meteo rossa in Emilia Romagna allagamenti a Rimini VIDEO

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il maltempo sta piegando di nuovo la. Le forti piogge che si stanno abbattendo da ieri stanno creando disagi anche nel Riminese con diverse strade allagate e il difficile deflusso dai tombini a causa delle precipitazioni. Asono state una cinquantina le chiamate ai Vigili del Fuoco da parte dei cittadini per scantinati allagati: quattro, a quanto appreso, le squadre all'opera per evadere le richieste. Interventi, poi, si sono registrati per rami pericolanti mentre risulta allagato il sottopasso di Via Firenze ed è piovuto anche all'interno del Tribunale. In provincia, a Saludecio un albero è caduto sulla carreggiata mentre nella tarda serata di ieri, come riporta sul suo profilo Facebook la sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini "si è verificato uno smottamento di fango che ha invaso la sede stradale all'incrocio tra via Tavoleto e via Morciano.