Addio a Totò Schillaci il calcio piange il campione delle notti magiche

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 18 settembre 2024), ilil, ililmondiali, bomber di Italia ’90. Protagonista con Nazionale, Juventus, Inter, Messina,è morto mercoledì 18 settembre. Aveva 59 anni. Era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo per un tumore. La camera ardente allo stadio Barbera di Palermo. Il cordoglio di tutto il mondo del. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento primagare di tutti i campionati in programma da oggi a tutto il fine settimana, comunica il presidente Figc Gravina. L’azienda ospedaliera mercoledì 18 settembre: “è morto alle 9.55 di questa mattina all’ospedale Civico di Palermo dove era ricoverato per l’aggravarsi di un tumore.