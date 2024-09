Trump attentato e indagini Fbi | il piano di Routh cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) – Il tentativo di uccidere Donaldè stato “estremamente serio” anche se Ryan Wesley, l’uomo arrestato a Pakm Beach, non ha mai avuto la possibilità di mirare all’ex presidente con il suo AK-47. Rimangono ancora domande senza risposta mentre l’Fbi fa il punto sullerelative al potenzialedi domenica 15 settembre nei confronti di, protetto dagli agenti del Secret Service sul percorso delInternational Golf Club di West Pakm Beach. Gli investigatori si chiedono, in particolare, se– 58enne proveniente dalle Hawaii – abbia agito da solo. Aveva complici? Poteva contare sulla collaborazione di qualcuno? “La nostra indagine lo stabilirà”, dice per ora Jeffrey B. Veltri, l’agente speciale dell’ufficio Fbi di Miami che coordina l’indagine.