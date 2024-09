Impedito il passaggio alle auto Scolari protetti con le strade chiuse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Ieri mattina la campanella del rientro a scuola è suonata per 14.000 studenti cesenati che hanno varcato le porte d’ingresso di elementari, medie e superiori. Contestualmente all’avvio dell’attività didattica sono riprese anche le iniziative ad essa connesse: prime fra tutte quelle legate agli spostamenti in sicurezza degli studenti. In quest’ottica gli assessori alla scuola Maria Elena Baredi, alla mobilità Christian Castorri e alla sostenibilità ambientale Andrea Bertani (nella foto) hanno accolto gli studenti di alcune classi spiegando loro quali sono i progetti in campo legati alla mobilità.