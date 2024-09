Alla Cattolica lezione di vita di Amadeus ai futuri professionisti

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 16 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Ho voluto fare una conferenza stampa qui inin un luogo storico, culturalmente importante e giovane. Una trasmissione televisiva di successo deve coinvolgere i giovani”. Cosìpresso l’Aula Magna della, dove Warner Bros Discovery ha presentato la nuova stagione televisiva 2024 con la partecipazione dello showman in occasione della consegna dei diplomi agli studenti del master “Fare tv. Management del broadcasting e dello streaming”. Poi, ha aggiunto: “Ho ho appena compiuto 62 anni e ho ancora voglia di fare cose nuove. Sono felice, galvanizzato, esattamente come quando avevo trent’anni”. La giornata è stata un’occasione speciale per il grande gruppo mediale e per il master dell’ateneo, che oggi ha consegnato i diplomi agli studenti al termine del loro percorso.