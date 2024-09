Il Cagliari dà filo da torcere al Napoli ma alla fine crolla | poker incassato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilsi porta avanti ma soffre a casa del, poi nel finale capitalizza con altri tre gol. La sfida di Serie A termina 0-4. PRIMO TEMPO – Anche ildi Antonio Conte torna in campo dopo la sosta per le Nazionali, presentandosi all’Unipol Domus, a casa del. La gara, valida per la quarta giornata di Serie A, inizia con un gioco equilibrato fra le due squadre, che partono con ritmi alti. Ad aprire le marcature sono gli azzurri, che al18? mettono a segno lo 0-1: la conclusione dal limite dell’area è di Di Lorenzo ma l’ultimo tocco è di Mina, che devia il pallone e complica la vita a Scuffet. Lo svantaggio porta ilad alzare i giri del motore e a rendersi pericoloso in più occasioni dalle parti di Meret. Poco prima della mezz’ora, al 27?, l’arbitro decide di interrompere la sfida a causa degli scontri fra le due tifoserie.