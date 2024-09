Laura ed Emanuela la festa | L’orgoglio di tutta la città per le stelle dello sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) "A nome dellavoglio trasmettervi tutto il nostro orgoglio. Unocome la ginnastica insegna valori che servono nella vita. Non insegna solo l’esecuzione tecnica di un movimento, ma aiuta ad affrontare tutto quanto ti capita. Questo è il messaggio importante. Per questo abbiamo voluto qui atlete ragazzine per trasmettere a loro e ai più piccoli questi messaggi:è ora una testimone per i nostri ragazzi". Così Andrea Orlandi, sindaco di Rho, ha accolto e festeggiato in Municipio le rhodensiParis, 22 anni, una delle Farfalle Azzurre che hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, edMaccarani, loro allenatrice. Per loro fiori, stampe storiche dellae tante foto insieme alle ragazze della Ginnastica Rho Cornaredo guidate daLazzaroni e l’allenatore della Ginnastica moderna Legnano Claudio Malamisura.