Europei di Ciclismo su Strada | l’Italia della Staffetta Mista è splendido oro

(Di giovedì 12 settembre 2024) Limburg, 12 settembre 2024 – Arriva un’altra splendida medaglia daglidisu, in svolgimento a Limburgo in Belgio.sale ancora sul podio, dopo gli allori vinti ieri da Affini e Cattaneo (leggi qui). E lo fa con la. E gli stessi Affini e Cattaneo tornano allora sul podio nella gara di specialità, insieme a Mirco Maestri, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti. E’ d’oro la medaglia conquistata dagli Azzurri, che scrivono ancora la storia. E’ una grande prova quella delineata dal terzetto maschile, che al cambio fa il tempo di 31’21” con 55” di vantaggio sugli avversari. Sono poi le atlete italiane a difendere il tesoretto e a chiudere la gara in programma, tagliando il traguardo con 17 secondi di vantaggio. La Germania è argento e il bronzo va ai padroni di casa del Belgio.