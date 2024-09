Ho ucciso mamma Si presenta in lacrime al commissariato e confessa | aveva 64 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Nella serata del 9 settembre 2024, la tranquilla cittadina di Gela, in provincia di Caltanissetta, è stata scossa da un tragico evento di cronaca nera. Francesca Ferrigno, 64, è stata uccisa dal figlio Filippo Tinnirello, di 43, al culmine di un violento litigio avvenuto all’interno della loro abitazione in via Vitali, nel quartiere Cantina Sociale. Secondo le ricostruzioni, l’omicidio è avvenuto dopo una serie di discussioni che caratterizzavano la loro convivenza. >> Distributore eroga benzina gratis: si sparge la voce tra i residenti, finisce malissimo per il benzinaio Filippo, disoccupato e con precedenti penali legati alla tossicodipendenza, ha colpito la madre con due coltellate: una al ventre e una alla gola. Le ferite si sono rivelate fatali, e al momento dell’arrivo dei soccorsi, Francesca era già deceduta.