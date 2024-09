Zielinski pronto al debutto? La situazione in vista di Monza-Inter – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Piotrpotrebbe ricevere per la prima volta in stagione la ricompensa della titolarità, con l’, in occasione della sfida con il. Si parla di ricompensa perché il suo lavoro e il suo impegno per convincere Simone Inzaghi a schierarlo dal primo minuto. LA– Piotrtornerà ad allenarsi con l’nella giornata di domani, martedì 10 settembre, dopo aver terminato il suo impegno con la Polonia in Nations League. La speranza del centrocampista polacco è quella di convincere il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi a preferirlo ad Henrikh Mkhitaryan per la prima volta in questa stagione. L’idea del trittico che vedrà impegnati i meneghini, con il Manchester City e il Milan da affrontare nei 7 giorni successivi alla sfida contro il, fa dire a Sport Mediaset che il polacco potrà almeno calcare i campi della Serie A con la maglia nerazzurra.