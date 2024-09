È un lunedì nero per i trasporti | oggi nelle città italiane incrociano le braccia gli autisti di autobus tram e metro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Poche ore dopo la fine della protestaferrovie,si fermanoper uno sciopero nazionale di 8 ore, proclamato dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna. Come spiegano le sigle sindacali, lo sciopero diè stato organizzato “nel rispetto delle fasce di garanzia e con modalità stabilite a livello territoriale”. A Milano i mezzi si fermeranno dalle 18 a fine servizio per complessive 6 ore, a Genova dalle 9.30 alle 17, a Venezia dalle 10 alle 16, a Bologna dalle 8.30 alle 16.30, a Firenze dalle 14.30 alle 22.30, a Roma dalle 8.30 alle 16.30, a Napoli dalle 9 alle 17 e a Bari dalle 15.30 alle 23.30. La protesta è dovuta allo “stallo della vertenza per il rinnovo del contratto degli Autoferrotranvieri ed Internavigatori”, spiegano i sindacati.