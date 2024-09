La nuova scienza dell’alimentazione un libro per un progetto culturale di rinnovamento

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 8 settembre 2024) Non è un titolo umile. Lo so, ma rappresenta il mio pensiero. L’umiltà non è rinunciare alle proprie idee, ma testimoniare il proprio pensiero come servizio. Le riflessioni che ogni giorno scrivo sul vitale rapporto tra alimentazione e salute, sono riportate nel. Un viaggio didel pensiero scientifico applicato all’alimentazione quotidiana. Conoscere il nostro corpo significa saper scegliere come nutrirlo per proteggerlo e prevenire l’invecchiamento, l’obesità e l’insorgenza di patologie. La conoscenza genera salute. Laè un approccio ecologico e consapevole al cibo e al suo rapporto con il nostro corpo. Ci siamo ormai resi conto che il valore nutrizionale di ciò che mangiamo è variato.