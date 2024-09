Joker | Folie à Deux da Venezia lo acclamano come film dell’anno o… una grande delusione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 4 settembre 2024), dalo” o “una” La stramaggioranza dei critici non si è espressa perché sta rispettando un embargo; alcuni lo hanno ignorato o non hanno avuto bisogno di accettarlo, il che spiega perché abbiamo alcune prime opinioni sul sequel deldi Todd Phillips,. Cominciamo con alcuni dei verdetti pubblicati su Letterboxd. @dreamsFD dice che “il messaggio delè toccante e devastante”, ma aggiunge che il“manca di emozioni” e “sembra solo una risposta a coloro che pensavano che il primo fosse un elogio della violenza”. @D-Mo afferma che “l’aspetto musicale sembra un espediente e alla fine diventa stancante”, mentre @starboy lo descriveun “pasticcio contorto che aspira a essere tutto e finisce per essere niente”.