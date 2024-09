Paralimpiadi altre due medaglie d’oro nel nuoto | Raimondi trionfa anche nei 100 farfalla Gilli si conferma campionessa dei 200 misti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Arrivano altri due ori alledi Parigi per gli atleti azzurri del. Carlottasidei 200SM13 femminili, mentre Stefano– dopo l’oro nei 100 metri stile libero –nella finale dei 100S10. A questesi aggiungeil bronzo di Elisabetta Mijno nel tiro con l’arco ricurvo.si è aggiudicata l’oro con il crono di 2:25.33. Argento per l’americana Olivia Chambers, bronzo per l’irlandese Roisin Ni Riain. Nella finale dei 100, invece ha chiuso con il tempo di 55.02. Argento all’ucraino Ihor Nimchenko, bronzo per l’australiano Alex Saffy. Quinto l’altro azzurro in gara, Riccardo Menciotti. Elisabetta Mijno ha vinto la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco ricurvo battendo con il punteggio di 6-2 la mongola Selengee Demberel nella finale per il terzo-quarto posto.