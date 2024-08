Showgirl e influencer che in segreto fanno altro | parla la Diva del Tubo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ladelnon ha mai avuto peli sulla lingua e in questi anni non si è mai fatta problemi a dire quello che pensa, anche a costo di creare polemiche e subire critiche. In alcuni nuovi video che ha pubblicato su TikTok la nota creator (apparsa anche a Ciao Darwin, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso) ha rivelato che moltein privato sarebbero dedite ad attività particolari, ad esempio incontri con uomini più o meno facoltosi. Insomma, secondo Alisha griffanti queste signorine farebberocon doppie vite,ladel. “Non faccio nomi, perché non smaschero le persone che non mi hanno fatto nulla. Però c’è un video di una ragazza nota sui social in cui viene ripresa con un cliente ed è vorale, siete svegli per cercarlo.