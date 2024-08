Festa grande in terra pontina per gli splendidi 100 anni di nonna Maria

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ieri pomeriggio, il sindaco Matilde Celentano ha reso omaggio alla cittadina di Latina,Pontesilli, in occasione del suo centesimo compleanno. La celebrazione si è svolta nella sua abitazione lungo l’Appia, dove amici e familiari si sono riuniti per festeggiare questo importante traguardo. Un secolo di ricordi Nata a Filettino il 29 agosto 1924, durante un periodo di villeggiatura dei suoi genitori,ha trascorso la sua infanzia a Roma, nella zona di Tor Carbone lungo l’Appia Antica. Ha frequentato la scuola elementare ad Acilia, utilizzando il treno per i suoi spostamenti. I suoi familiari, durante la, hanno ricordato come il ferroviere attendesse tutti i bambini per farli salire in carrozza, una testimonianza del calore di quei tempi.