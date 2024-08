LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Valensin in finale nei 400 col record italiano U20! Ottimi Demontis e Baiocchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.42: Nullo anche per Adamczyk che si va a gustare il bronzo 1.41: Nullo per Mironoschichenko e dunque podio già deciso, vediamo se cambiano le posizioni 1.40: Restano gli ultimi 4 salti del lungo donne. Possono ancora accadere molte cose 1.36: ABDREAE’ INNEL SALTO CON L’ASTA! L’azzurro chiude al nono posto le qualificazioni. Questi i qualificati: 1 A Jan KR?EK CZE 5.25 q 2 A Ricardo David MONTES VEN 5.25 qSB 2 B Gabin MATHE FRA 5.25 q 4 A Augustin BECQUET PERIGON FRA 5.25 q 5 A Hendrik MÜLLER GER 5.10 q 6 A Bryce BARKDULL USA 5.10 q 6 A Rikuya YOSHIDA JPN 5.10 q 8 B Victor OLESEN USA 5.10 q 9 B AndreaITA 5.10 q 9 A Linus JÖNSSON SWE 5.10 q 9 A Seifeldin HENEIDA ABDESALAM QAT 5.10 q 12 B Ryota MURAKOSO JPN 5.10 q 1.