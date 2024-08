Chissà perché faccio sempre gli incubi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 agosto 2024) Era l’ora di cena, ero in ritardo. L’auto lasciata in sosta vietata, due borse dell’Esselunga piene fra le mani, rovistavo nervosamente nella borsa senza trovare le chiavi di casa. Stanca, ho allungato un dito a premere sul citofono. Il portone si è aperto senza che nessuno mi chiedesse niente. La penombra dell’atrio, le vetrate del cortile in stile primo Novecento. Il caro singulto del vecchio ascensore. Secondo piano, senza nemmeno pensarci. Sul pianerottolo ho spinto la maniglia con naturalezza, certa di trovare la porta aperta. Invece, era chiusa. Allora ho suonato: il ronzio basso del campanello, come di un vecchio calabrone. La porta si è aperta. Davanti a me, una giovane donna mi guardava con sorpresa. Accanto aveva bambino biondo, su un piccolo monopattino. Poi dalla cucina se n’è affacciato un altro, più grande, e anche lui è rimasto fermo a osservarmi, meravigliato.