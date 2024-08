Captain America | Brave New World Harrison Ford racconta perché si è unito al MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 23 agosto 2024)Newsi èal MCU La star diNewha spiegatoha deciso di partecipare al film dei Marvel Studios. Il The Official Marvel Podcast ha avuto modo di parlare con l’attore dopo il grande weekend del D23. La ragione principale che ha spintoa partecipare al film è stata l’esperienza di altri attori affermati in questo enorme franchise. La star di Indiana Jones ha cercato di essere umile e di dire che, pur non essendo un attore brillante, avrebbe potuto divertirsi nel MCU. Il suo ruolo inNewsi preannuncia come uno dei più grandi successi del franchise da molto tempo a questa parte. Da questo punto di vista, si inserirà perfettamente. “Ho visto altri attori, attori brillanti, divertirsi molto”, ha esordito