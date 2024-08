Misteriose morie di animali | Nessuna sostanza tossica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Brescia –all’origine della strana moria di pesci, registrata a inizio maggio nello stagno del Parco delle Colline - bosco di Sant’Anna a Brescia. A seguito di segnalazione segnalazione dei volontari del Coda (Centro operativo difesa ambiente), il 6 maggio scorso il Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti di origine animale di Ats Brescia aveva provveduto al campionamento di pesci, anche in avanzato stato di decomposizione. Gli esami tossicologici refertati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna per ricerca di pesticidi fosforati-clorurati e carbammati “non hanno messo in evidenza la presenza delle sostanze tossiche ricercate”. Si esclude, quindi, l’ipotesi di un avvelenamento legato a sversamenti, ma resta il mistero di cosa sia accaduto.