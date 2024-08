Mariah May | Il bacio con Mina Shirakawa non era pianificato L’abbiamo fatto e basta

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Poco prima di Forbidden Door, l’arrivo diin AEW aveva messo alle stretteMay, che era vicina all’atleta giapponese così come alla sua avversaria Toni Storm. In quel periodo, avevaparecchio discutere un segmento mandato in onda che vedevabaciare in bocca, additato da molti come negativo per l’evolversi della divisione femminile. Un’azione deliberata Intervistata durante un episodio di “Wrestling with Freddie”,May ha spiegato che quel segmento non fu qualcosa di premeditato: “Non era. Io esiamo molto unite, lo siamo sempre state, fin dai tempi in STARDOM.e ci hanno detto: ‘Ehi, potete smettere di baciarvi?’. Penso che ci sia una visione un po’ arcaica al riguardo, e la gente sembra pensare che non abbiamo autonomia sul nostro corpo.