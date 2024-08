Da Sessa Aurunca a Sapri la grande rivincita del mare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 20 agosto all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Dai primi anni Cinquanta del secolo scorso, il trascinante libro di Annamaria Ortese (“Ilnon bagna Napoli”) ci aveva quasi abituati non solo a sottovalutare larisorsa costituita dal lungo sviluppo costiero, in Campania, che supera i 480 chilometri dal basso Lazio alla Basilicata settentrionale, ma addirittura a considerare lamassa d’acqua tirrenica perfino una “nemica”. Tutto questo perché, ideologicamente parlando, iltirrenico era diventato segno e simbolo, negativa metafora, di pesanti discriminazioni sociali tra chi poteva “agirlo” in modo proficuo come fattore di benessere, sviluppo e sollievo non solo estivo, e chi invece non poteva fare altro che da esso riguardarsi e starsene quanto più lontano possibile.