Scommesse sul calcio le cifre da capogiro del mercato italiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Gli italiani tifano per la loro squadra del cuore anche col portafoglio e a guadagnarci sono le casse dello Stato. Con la ripresa della Serie A del campionato diriparte anche la corsa alle, unpiù che triplicato dal 2012 al 2023 che lo scorso anno ha toccato la cifra record di 2,75 miliardi di euro dagli 807 milioni del 2012 e in forte crescita anche rispetto agli 1,998 miliardi del 2022, secondo i dati del Report2024 della Figc. Una passione che fa ricche anche le casse dello Stato. Il gettito erariale arrivato più in generale dallesu tutto il mondo delin Italia ha toccato lo scorso anno i 3,7 miliardi, contro i 3,4 del 2022 e con una crescita esponenziale negli ultimi dieci anni dai 1,25 miliardi nel 2013.