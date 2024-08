Ritorno in A da incubo per Conte Verona-Napoli 3-0

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 18 agosto 2024) AGI - Dopo i pareggi un po' inaspettati di Inter e Milan rispettivamente con Genoa e Torino, la prima giornata di Serie A regala un'altra grande sorpresa: il colpaccio messo a segno dall'Hellascontro ildi Antonio. Al Bentegodi finisce 3-0 per gli scaligeri con i gol all'esordio di Livramento e la doppietta dalla panchina di Mosquera. Da dimenticare la prestazione della formazione partenopea, mai in palla e fermata anche da una traversa sul momentaneo 1-0. Succede poco o nulla in un primo tempo molto bloccato e di fatto privo di grandi emozioni. Come prevedibile sono gli azzurri a tenere in mano il pallino del gioco, senza però trovare i varchi giusti per far male alla retroguardia scaligera.