Osimhen la profezia di un leader della Chiesa nigeriana | Al Chelsea ucciderai la tua carriera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2024) La trattativa peralassume delle sfumature assurde. Nella vicenda è intervenuto infatti uno deiElijah Ayodele, che ha fortemente sconsigliato al centravanti di trasferirsi nel club inglese, dove troverebbe infatti solo la rovina per la sua. Queste le “profetiche” parole di Ayodele: «Sarò diretto e veloce,non andare al. Se andrai al, non brillerai ela tua. Sedovesse andare al, non chiamatelo più. Anche la convocazione per la Nigeria deve essere rivista correttamente, abbiamo le carte in regola per il Mondiale e la Coppa d’Africa». Il video è stato ricondiviso su X da Espn Africa. This Nigerian churchhas warned Victornot to join(via @primateayodele) pic.twitter.