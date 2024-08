Zona dei pub | cambiano ancora le regole L’ordinanza del comune di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 13 agosto 2024) A partire dal 14 agosto 2024, entra in vigore una nuova ordinanza di circolazione veicolare nellaPub, come stabilito dal Servizio Trasporti e Mobilità. L’assessore Gianluca Di Cocco ha spiegato che il provvedimento, frutto di un confronto con commercianti, residenti e forze dell’ordine, è stato adottato per garantire maggiore sicurezza ai pedoni durante le ore di punta. divieti di circolazione e sosta La nuova ordinanza prevede il divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, su via Lago Ascianghi e via Neghelli nei weekend e nei giorni feriali durante la sera. In particolare, dal 1 giugno al 30 settembre, la chiusura al traffico è prevista nei weekend dalle ore 20 alle ore 03, mentre dal 1 ottobre al 31 maggio il divieto si applica dalle ore 20 alle ore 02.