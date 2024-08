Arnaldi-Nishikori in tv stanotte | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Matteodovrà vedersela con Keiin occasione dei quarti di finale deldi, sul cemento outdoor nordamericano. Il tennista sanremese ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina agli ottavi, con quest’ultimo costretto al ritiro sul 3-0 azzurro nel terzo set, mentre il giapponese ha eliminato giocatori del calibro di Alex Michelsen, Stefanos Tsitsipas e Nuno Borges: il nipponico è tornato ad alti livelli dopo un lungo periodo costellato da problemi fisici.tenterà di superarsi e raggiunge un posto in semifinale in Canada, sebbenesia un avversario particolarmente ostico, giunto anche in finale agli Us Open nel 2014 sul cemento outdoor. Sfida certamente da non perdere tra il talento italiano in rampa di lancio e l’esperto giapponese.