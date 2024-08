Olimpiadi gli Azzurri e il peso del quarto posto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) “Non, je ne regrette rien”: no, non rimpiango niente, dice il ritornello dell’omonima canzone composta nel 1956 da Charles Dumont con le parole di Michel Vaucaire ma diventata nota qualche anno dopo quando a cantarla fu Édith Piaf. Questa canzone è la colonna sonora di questo mio pezzo, il “Passerotto” lo cantò per la prima volta nel 1960, segno del destino, all’Olympia, tra i più storici teatri parigini. Evocativo il luogo della prima interpretazione, ma è per me il ritornello da associare a queste, soprattutto a quelle vissute dai tantiche si sono piazzati al: Benedetta Pilato e Simona Quadarella, due volte, nel nuoto. Massimo Stano nella marcia, Alice D’Amato nella ginnastica ma si è consolata con l’oro alla trave. Alice Volpi nel fioretto, il quattro senza maschile di Nicholas Kohl, Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo.