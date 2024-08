Canegrate morto del parco | il giallo della lite prima del malore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Si tinge diil ritrovamento di unnel parchetto di via Marconi, a due passi dal centro del paese. L’uomo, un 38enne di origini tunisine, era stato rinvenuto cadavere sabato 27 luglio, intorno alle 4 del mattino. È stato unla causamorte. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia, i cui primi esiti indicano che la morte è avvenuta per un’emorragia a un polmone. IpotesiTuttavia, i contornivicenda sono ancora poco chiari. È plausibile, infatti, che l’uomo avesse avuto una colluttazione con un’altra persona e ilsarebbe quindi successivo a uno scontro fisico. Sul caso indagano i carabiniericompagnia di Legnano. Al momento non è possibile avanzare l’ipotesi di un omicidio preterintenzionale.