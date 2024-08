Vietri sul Mare Dipinto di blu | tre giorni di spettacolo cinema convegno e merenda condivisa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per la seconda edizione di “di blu”, manifestazione che vuole accendere un faro sulla consapevolezza dell’ autismo. Dopo il grande successo dello scorso anno, la manifestazione, fortemente voluta dall’amministrazione comunale disuled in particolare dall’assessore alla ceramica, cultura eDaniele Benincasa, per questa edizione si fa in tre. Si, perché tre sono gli appuntamenti che prenderanno il via il prossimo 9 agosto alle ore 19, quando, presso la meravigliosa Villa Comunale disulsi terrà ilsulla consapevolezza dell’autismo oggi “DiversaMENTE insieme” che prevedrà gli interventi istituzionali del sindaco disulGiovanni De Simone, del consigliere delegato alle politiche sociali Vincenzo Alfano e del sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli.