LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | aumenta l’attesa per la finale dei 100 metri Jacobs va a caccia dell’impresa

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.43 Nell’ultimo lancio Halasz non si migliora e chiude con l’argento. 21.42 Ci siamo quasi: tra meno di 10 minuti inizierà ladei 100maschili con Marcell. 21.41 Kokhan lancia a 79.24 non migliorando, di poco, la misura fatta in precedenza. Bronzo per lui. 21.39 Nullo il lancio di Henriksen che chiude quarto. 21.38 Quinto postoper Pawel Fajdek che lancia il martello a 76.64 e non migliora il 78.80 fatto al secondo giro. 21.37 Nullo il lancio di Winkler. 21.36 Non si migliora il polacco che lancia a 75.92. 21.36 È ora il momento di Wojciech Nowicki. 21.35 Nullo per il transalpino che chiude all’ottavo posto. 21.34 L’ultimo giro di questainizia con il francese Yann Chaussinand. 21.31 In questo momento è in corso ladel lancio del martello maschile.