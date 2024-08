Guida TV Sky Cinema e NOW | Fuori Controllo Domenica 4 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "", un avvincente thriller con Mel Gibson. Il film narra la storia di un detective che, spinto dal desiderio di vendetta, si immerge in un mondo oscuro per indagare sull'omicidio di sua figlia, scoprendo verità inaspettate sulla ragazza. Su SkyDue HD, allo stesso orario sul canale 302, trovi "Elizabeth", un film pluripremiato che racconta la biografia di Elisabetta I d'Inghilterra, interpretata da Cate Blanchett, e la sua trasformazione della nazione in una potenza mondiale.