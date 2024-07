La Marina Militare si rinnova Fremm Evo di Fincantieri e Leonardo in arrivo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nell’ambito del programma pluriennalevolto are la flotta della, la joint venture concepita da, Orizzonte sistemi navali (Osn), ha firmato un contratto da circa 1,5 miliardi di euro con Occar (Organisation conjointe de coopération en matière d’armement) per la costruzione di due nuove fregatein versione Evolution (denominateEvo). Queste nuove unità di nuova generazione rappresenteranno l’eccellenza tecnologica e prestazionale nel contesto navale, sfruttando i recenti sviluppi del programma della Legge Navale e dell’aggiornamento delle unità classe orizzonte. Dotate di moderne capacità anti-drone e in grado di gestire sistemi unmanned in superficie, navali e subacquei, le nuoveEvo garantiranno allaelevate prestazioni operative e tecnologia avanzata.