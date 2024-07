Horizon 2 di Kevin Costner sarà in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Incredibile, ma vero.: An American Saga Capitolo 2 di e conarriverà in sala dopo che era stato detto il contrario. Tuttavia non proprio in ognidel territorio italiano, quanto piuttosto81esimadeldi, nella sezione fuori concorso. La notizia coglie tutti impreparati per una serie di motivi, perciò vediamo di fare il punto della situazione a riguardo. L’epopea western diha avuto una produzione travagliata. La sua idea era quella di una trama enorme, con innumerevoli personaggi e scene dal forte impatto che rendono la pellicola poco adatta ai bambini, ma incredibilmente appassionante per il grande pubblico. Il regista ha girato consecutivamente i primi due capitoli, ognuno di 3 ore, e ha avuto qualche difficoltà a ottenere finanziamenti proprio a causa della durata dilatata.