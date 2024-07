Selezioni Miss Italia Arianna Russo è la nuova Miss Eleganza Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pubblico e giuria della piscina di Corteolona incoronano, 18 anni, statura 171 centimetri. E’ lei laby, titolo con valenza regionale. Quella diè la più storica tra le fasce satellite diha meritato vittoria e ovazione del pubblico della provincia di Pavia.abita a Monza e non è la prima brianzola che si aggiudica la fascia “” nel concorso di Patrizia Mirigliani. Ad esempio nel 2006 venne elettala brianzola Linda Morselli. La bellissima fanciulla di Limbiate si aggiudicò anche nella finale nazionale dia Jesolo la fascia “”. Oltre a diventare fidanzata di grandi campioni di sport del motore come Valentino Rossi e Fernando Alonso, Linda Morselli si è affermata come modella.