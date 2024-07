Orlando ufficializza la candidatura ma prima va a lezione dai cinesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024)la suaper il dopo Toti, mava adagli amici. Non c'è, d'altronde, maestro migliore quando si parla di «cose rosse» del Partito Comunista di Pechino. Questo soggetto politico, da quando è finita l'U, in termini di gestione del potere, ne ha da insegnare a chiunque, figuriamoci al campo largo italiano. Ecco perché l'ex Guardasigilli,di congedarsi dalle stanze romane per iniziare una nuova carriera da governatore, sceglie di recarsi alla migliore scuola dei compagni, quella dove impari a gestire gli alleati più difficili per ricevere una vera e propria benedizione politica. Avrebbe, pertanto, sfruttato quello che è il classico viaggio istituzionale organizzato dalla Camera dei Deputati, per incontrare gli eredi di quelli che vengono definiti i «saggi della Grande Muraglia».