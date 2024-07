A Parigi 2024 Andy Murray vuole ancora qualche standing ovation

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Aggrappato fino all’ultimo quindici a una carriera romanzesca, in cui ha toccato con mano quei due impostori che sono i concetti di vittoria e di sconfitta, trattandoli allo stesso modo come da celebre adagio,sta per abdicare ma senza lasciarsi andare, onorando ogni scambio come ha sempre fatto. Dal tennis ha avuto tutto ciò che l’arcobaleno dei sentimenti umani è in grado di offrire: la fatica, lo sforzo, le delusioni, le gioie incommensurabili, i dolori devastanti provocati da infortuni che avrebbero fiaccato la resistenza di chiunque. Da anni, ormai, porta in giro per i campi di tutto il mondo una versione annacquata di ciò che è stato, vale a dire l’unico essere umano in grado di incrinare il dominio dei big three, quell’entità tricefala con i volti di Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic, in ordine crescente di slam vinti.