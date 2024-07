Calcio Serie C Pianese il nuovo capitano Luca Simeoni indica strada | Serenità e decisioni nelle partite contro le più forti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Giocherà con la C al braccio, il prossimo anno, in Lega Pro,(nella foto): una responsabilità e un onore per il veterano della, faro del centrocampo bianconero e per i giovani arrivati sul monte Amiata. Un obiettivo da centrare, la salvezza, una macchia da cancellare, la retrocessione di cinque anni fa. "Ci stiamo allenando forte – ha detto il– e dobbiamo continuare così. La consapevolezza di giocare inC ha portato entusiasmo, sia nei ragazzi che sono rimasti (proprio ieri è arrivata l’ufficialità della conferma di Andrea Morgantini ndr), sia in chi è appena è arrivato. La promozione è arrivata grazie al lavoro del mister e del suo staff, sempre sul pezzo, 24 ore su 24: Prosperi ha una mentalità forte, che mi piace, lo stimo tantissimo. E anche alla forza del gruppo, formato da giocatori pronti ad aiutarsi l’un l’altro.