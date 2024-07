Addio smartphone compatti benvenuti XXL | ecco i migliori del momento con schermo grande

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 28 luglio 2024) Iconsono la scelta migliore per chi non può fare a meno di un display extra-large per leggere, giocare, lavorare o guardare un video. D’altronde, le grandi dimensioni ci consentono di giocare a videogiochi sempre più complessi, rispondere alle mail senza tirare fuori il notebook e, perché no, video-chiamare o lavorare su piccoli fogli di calcolo direttamente dal telefono mentre si è in viaggio o in mobilità. In più, un po’ di spazio in più per il pannello significa anche avere una batteria piùche ci consente di guadagnare un pizzico di autonomia in più, che non fa mai male. Quindi, se sei alla ricerca deiper goderti un bel mucchio di pixel risoluti e un'autonomia che supera tranquillamente i due giorni sei nel posto giusto.