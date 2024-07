Il ds Manna in conferenza | Ad oggi con Osimhen siamo coperti! Squadra competitiva per la Champions

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Giovanni, presenta con Giovanni Di Lorenzo instampa, ha risposto ad alcune domande rivolte dai giornalisti presenti. Giovanni Di Lorenzo ha parlatoinstampa ma non era solo di fronte ai giornalisti: insieme a lui, infatti, ha presenziato anche il neo direttore sportivo del Napoli Giovanni. Un modo, a detta dello stesso dirigente, per dimostrare compattezza in un momento importante come il ritiro ma anche delicato come il confronto tra il capitano del Napoli ed il cronisti dopo il caso scoppiato nelle scorse settimane. Eppure, la presenza diè stata l’occasione per cercare di porgergli qualche domanda, manco a dirlo, sul mercato.