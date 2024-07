A Gualtieri si celebra il pesce Festa sull’Aia a Reggiolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Molti eventi stasera nel Reggiano. A, in piazza Bentivoglio, torna ladel, alla sua edizione numero 51, sempre a scopo benefico, organizzata dagli Amici del Bar Parigi: stasera cena con paella e dj set musicale, domani il gruppo New Condor col meglio degli anni 50-70, domenica e lunedì ballo liscio con orchestra. Ad Albinea, al parco Lavezza, ladell’Unità con l’orchestra Gramellini ad animare la serata. A Codisotto di Luzzara, nell’area sportiva di via Zaccagnini, ladella Birra con il pop di Bambole di Pezza. A "Lentigione in", nella frazione brescellese, stasera dalle 20 cena emiliana animata dal sax di Giulia, alle 21,30 concerto di Jovanotte. A, al parco dei Salici, da oggi a domenica laorganizzata dall’Avis locale con gastronomia, trattori d’epoca e spettacoli.