Taranto Antonietta Arcuri 76 anni trovata morta in casa Era scomparsa da 11 giorni

(Di giovedì 25 luglio 2024) La signora, 76, alla fine è stata risenza vita. L’ex insegnante dierail 13 luglio. I carabinieri avevano avviato le ricerche per trovarla. Avevano lanciato appelli sui social e affisso manifesti con la sua foto per le strade. Hanno descrittocome una donna alta 1 metro e 60 centimetri, con capelli brizzolati, occhi castani e occhiali. Avevano anche segnalato che portava sempre con sé un carrello della spesa.Leggi anche: Esce die scompare nel nulla, la disperazione della figlia: “Aiutateci” Dopo 11di ricerche, il corpo senza vita diè stato trovato nel suo appartamento in via Scoglio del Tonno, alla periferia di. Era sepolta sotto un cumulo di rifiuti. La scoperta ha posto fine adi angoscia per la famiglia e per la comunità che speravano in un ritrovamento positivo.