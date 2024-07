Da Gaza a Kiev il ruolo della Cina come mediatore internazionale e gli interessi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pechino, 23 lug. (Adnkronos) - ''Un accordo storico'', quello raggiunto oggi con la 'Dichiarazione di Pechino' tra 14 fazioni palestinesi, Hamas e Fatah in testa, con la prospettiva di ''un governo di riconciliazione nazionale'' al termineguerra a. Un passo storico, per la prima volta dopo 29 mesi di appelli da più fronti, quello che potrebbe svolgere oggi accogliendo il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba per la prima volta dall'aggressione russa del 24 febbraio del 2022. Laha gli occhicomunità mondiale puntati addosso mentre veste i panni diin due delle principali crisi in corso. A partire da quelli di Mosca, che ha fatto sapere tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che esaminerà la visita di Kuleba in"attraverso il prismasua partnership strategica con Pechino".