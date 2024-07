Scampia il crollo del ballatoio nella Vela Celeste | 2 morti e 13 feriti Il boato i lavori la tragedia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) È di duee 13, di cui 7 minori, alcuni dei quali in condizioni serie, il bilancio deldelnel quartiere dia Napoli, avvenuto intorno alle 22,30 di ieri 22 luglio. Sono i dati forniti dalla prefettura di Napoli. I vigili del fuoco verso le 4 del mattino hanno escluso che ci siano ancora persone sotto le macerie. Secondo la prima ricostruzione il cedimento di undi collegamento verificatosi al terzo piano ha coinvoltocaduta anche i ballatoi del secondo piano e del primo. I vigili del fuoco, dopo aver scavato tra le macerie, hanno completato l’evacuazione dei piani alti mentre sono in corso le verifiche di stabilitàparte coinvolta dell’edificio. IlL’agenzia di stampa Dire scrive che uno dei dueè un 28enne, R.A., che lavorava in una macelleria. Due dei tregravi sono bambini.