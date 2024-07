Atletica chi saranno gli avversari di Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024 | nuovo duello con Barshim ma occhio ad un americano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Nella serata di sabato 10 agosto, sulla pedana dello Stade de France, è in programma la finale del salto in alto maschile ai Giochi Olimpici di. Si tratta di una delle gare più attese dell’intera rassegna a cinque cerchi per i colori azzurri, vista la presenza del portabandiera e campione di tutto Gianmarcoche andrà a caccia del bis dopo il memorabile trionfo di Tokyo 2021. Nonostante lo stop a ridosso delleper l’infortunio al bicipite femorale, Gimbo resta uno dei favoriti principali della vigilia per quanto visto durante il ciclo olimpico ed in particolare questa stagione. Il fuoriclasse marchigiano si presenta infatti nella capitale francese con la miglior misura d’ingresso, il 2.37 della finale europea a Roma, dopo aver conquistato il titolo iridato (l’ultimo alloro che mancava nel suo palmares) la scorsa estate a Budapest.